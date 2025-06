Moradores do Boa Vista enfrentam ruas esburacadas e abandono no Novo Gama (GO)

Os moradores do bairro Boa Vista, no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, lidam com ruas abandonadas há aproximadamente 10 anos, dificultando a passagem de veículos e pedestres, especialmente durante a estação chuvosa. O líder comunitário Everton Jhonata relatou que promessas de recapeamento no valor de mais de R$ 9 milhões foram feitas, mas resultaram em menos de 200 metros de obra executada, deixando trechos como a Rua 32 intransitáveis.



A moradora Marine Castro descreve suas dificuldades diárias para transportar seu filho Matias de carrinho, enfrentando o chão irregular. A equipe da RECORD buscou uma resposta da prefeitura, mas não obteve retorno. O relato dos moradores evidencia o descaso com a infraestrutura local e a necessidade urgente de ações das autoridades.



