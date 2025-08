Moradores do Cruzeiro Novo, em Brasília, relatam problemas em calçadas e praças

Os moradores da região do Cruzeiro Novo, em Brasília, relataram dificuldades nas calçadas devido à irregularidade e quebra das mesmas. Um ponto crítico é a Praça do Cidadão, na quadra 909. Um popular mencionou o descaso com a manutenção das calçadas que afeta principalmente idosos e crianças.



Outro residente também destacou a inviabilidade de passear com seu cachorro pela praça abandonada. Há ainda comentários sobre o abandono dos bancos que antes eram utilizados por idosos para socialização. A administração local foi contatada para providências sobre os problemas apresentados.



