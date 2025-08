Moradores do Incra 7, em Brazlândia, sofrem com estrutura precária e insegurança

Na estrada do Incra 7, em Brazlândia (DF), moradores enfrentam graves problemas de estrutura e segurança. Via que conecta o Incra à BR-070 e DF-451, está parcialmente asfaltada, mas muitos trechos ainda precisam de pavimentação e apresentam falhas na compactação, que podem se agravar com a chegada das chuvas.



Os moradores reclamam da falta de iluminação, especialmente no período da noite, o que tem elevado a incidência de assaltos. Um morador relatou um incidente em que uma vítima foi encontrada seminu após um assalto, próximo à entrada da região.



Em nota, a administração regional informou que o Programa Caminhos da Escola pode levar asfalto à região, e a CEB foi acionada para a instalação de postes de luz. A companhia prometeu enviar uma equipe de manutenção para resolver problemas de iluminação.br>

