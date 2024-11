Moradores do Núcleo Rural Aguilhada reclamam da falta de energia na região

Moradores do Núcleo Rural Aguilhada, em São Sebastião (DF), reclamam da falta de energia constante na região. Segundo eles, desde que as chuvas voltaram, houveram muitos prejuízos com eletrodomésticos queimados por causa das quedas no fornecimento.



A bióloga Thaís Torquato teve muitas perdas na sua produção de cogumelos comestíveis. Segundo ela, no ano passado, o local ficou 72h sem energia. Ao todo, ela afirma que teve um prejuízo de cerca de R$ 5 mil.



Em nota, a Neoenergia informou que o Núcleo Rural Aguilhada fica em uma zona com muitas árvores. E que as ocorrências foram causadas por vegetações que tocaram a rede elétrica, por causa das chuvas com ventos fortes nos últimos dias. A empresa disse ainda que enviará equipes técnicas da distribuidora para uma vistoria detalhada da região, a fim de identificar a necessidade de podas de árvores emergenciais.