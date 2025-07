Moradores do Sol Nascente (DF) afirmam não ter sido avisados sobre demolições

Moradores do Sol Nascente, no Distrito Federal, afirmaram que não foram notificados previamente sobre a operação de demolição de imóveis considerados irregulares, realizada nesta quinta-feira (17). Segundo relatos, ao menos 17 casas foram derrubadas sem aviso, o que gerou revolta entre os residentes.



Marli, uma das moradoras afetadas, contou que as residências contavam com abastecimento de água e energia elétrica, o que, segundo ela, reforça a sensação de abandono por parte do poder público. “Se a área não é para ser ocupada, então venham dialogar conosco”, disse, cobrando mais transparência e comunicação por parte das autoridades.



Os moradores pedem abertura de diálogo com representantes do governo e apoio para garantir o direito à moradia. Eles destacam a necessidade de alternativas habitacionais para as famílias desalojadas e criticam a falta de assistência durante a ação.



