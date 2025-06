Moradores falam sobre rotina após saberem de onça parda em área rural de Brasília

A Polícia Militar Ambiental monitora uma onça parda e seus dois filhotes na região do Varjão, em Brasília, após um ataque a cavalo. A tenente Thays Gonçalves garantiu que câmeras foram instaladas e o patrulhamento é constante para assegurar a tranquilidade dos moradores.



Ela ressaltou a importância de não se aproximar dos animais e, em caso de avistamento, acionar imediatamente as autoridades pelo número 190. Os populares seguem a rotina normal, mas seguindo recomendações para evitar áreas rurais."Várias coisas têm na área de mata, cobra, escorpião, então a gente tem que tomar muita cautela", alertou a tenente.



