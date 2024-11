Moradores reclamam de ruas destruídas no Jardim Primavera, em Taguatinga

Moradores do Jardim Primavera, em Taguatinga, reclamam da situação das ruas na região. Quem passa de carro ou caminha pelo local enfrenta dificuldades, já que o asfalto está destruído, com diversos buracos e rachaduras causados pelas recentes chuvas que atingiram o Distrito Federal nas últimas semanas.



A Administração regional de Taguatinga afirmou que o setor está em processo de regularização e que, por esse motivo, não é possível a realização de grandes obras de infraestrutura no local. Além disso, ressaltou que realiza ações paliativas nas vias para minimizar os transtornos e que já foi publicado no Diário Oficial um aviso de licitação da Terracap para obras de urbanização da região, incluindo serviços de drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica.