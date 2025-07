Moradores tentam recuperar pertences após demolição de casas no Sol Nascente (DF)

O DF Legal está realizando uma operação no Sol Nascente (DF) para a derrubada de casas em área irregular. Moradores estão tentando defender os imóveis e recuperar pertences, enquanto a Polícia Militar negocia para garantir uma saída pacífica.



Até o momento, 10 casas foram removidas, com exceção de uma, devido à condição de saúde da moradora. O terminal rodoviário próximo à área teve ônibus depredados, mas a situação já foi controlada. A operação busca minimizar danos aos moradores e manter a área livre de construções irregulares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!