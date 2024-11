Morre ex-policial que foi sequestrado por traficantes com quem tinha dívidas de drogas

Morreu o ex-policial militar que foi resgatado de um cativeiro na última segunda-feira (4), após ter sido sequestrado por traficantes com quem tinha dívidas de drogas. A vítima ficou encarcerada durante oito dias, em um hotel da região de Taguatinga Sul, e foi agredida, torturada e obrigada a ingerir grande quantidade de medicamentos.



Para fazer o pedido de resgate do ex-militar, os sequestradores furtaram o carro da ex-mulher do homem e pediram a ela uma quantia em dinheiro. A mulher denunciou o caso à polícia, que fez a prisão dos criminosos e libertou a vítima. O homem chegou a ser levado para uma clínica de recuperação para dependentes químicos em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, mas morreu nesta sexta-feira (8). Familiares acreditam que a causa da morte teria sido devido ao excesso de substâncias químicas no organismo. A Polícia Civil do Distrito Federal segue investigando o caso.