Morre homem atropelado enquanto empurrava carro de aplicativo no Eixão

O homem atropelado após empurrar um carro de aplicativo no Eixão Sul, em Brasília (DF), não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (1). Ele estava internado no Hospital de Base com traumatismo cranioencefálico e outras fraturas pelo corpo. A Polícia Civil do DF abriu um inquérito para investigar o caso e já colheu os depoimentos do motorista de aplicativo e do motorista que atropelou a vítima. As imagens que mostram o exato momento em que o homem é atingido pelo carro foram anexadas ao processo e serão analisadas pelas autoridades.