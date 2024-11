Mostra permanente em Brasília exibe relíquias do automobilismo

Uma mostra permanente no V12 Auto Club, em Brasília, reúne relíquias do automobilismo. A exposição é aberta ao público, de quarta a domingo, das 9h às 18h, e proporciona experiências para toda a família. No local, também há uma cafeteira e uma loja para presentes, além de dois simuladores de corrida.



O empresário Gilmar Farias foi quem montou o acervo, que hoje está entre os mais importantes do país. Sua paixão pelo automobilismo começou quando ele ainda trabalhava como engraxate pelas quadras de Brasília. Com o passar dos anos e a ajuda de vários amigos, ele conseguiu juntar as relíquias. Atualmente, o V12 Auto Clube tem mais de 200 veículos em exposição, incluindo clássicos, modificados, motos e bicicletas. Também há itens que contam a história da evolução tecnológica, como televisores, videogames, telefones, máquinas fotográficas e aparelhos de som.