Motociclista acusa motorista de van escolar de empurrá-lo e fazer ameaças no DF

Na manhã desta quinta-feira (7), em Vicente Pires (DF), um incidente no trânsito envolveu um motociclista e o motorista de uma van escolar. Um veículo que passava pelo local capturou a cena com uma câmera.



O motociclista afirmou que a van o empurrou durante um retorno, fazendo com que sua moto caísse, o que resultou em ferimentos em sua mão. Além disso, ele relatou ter sido ameaçado pelo motorista da van.



