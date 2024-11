Motociclista de 43 anos morre após colidir com caminhão na DF-150

Um motociclista de 43 anos morreu nesta segunda-feira (4), após colidir com um caminhão, em Sobradinho (DF). O acidente aconteceu na DF-150, em uma via de acesso à Fercal. Segundo o Corpo De Bombeiros, o motociclista chegou a ser atendido com vida no local do acidente, mas apresentava parada cardiorrespiratória. As equipes tentaram reanimá-lo por 50 minutos, mas ele não resistiu e morreu. Na garupa da moto, estava um rapaz de 25 anos que foi socorrido com ferimentos na perna e no rosto e levado para o Hospital Regional de Sobradinho. Já o motorista do caminhão não se feriu.