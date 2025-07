Motociclista faz manobras perigosas na BR-040 e registra em redes sociais

Um motociclista foi flagrado realizando manobras perigosas na BR-040, entre Goiás e o Distrito Federal. Ele gravou as ações com um celular e postou nas redes sociais.



As imagens mostram o motociclista empinando a moto próximo a ônibus e caminhões. A prática é considerada ilegal e coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a de outras pessoas no trânsito.



Essa atitude rendeu diversos comentários nas redes sociais, tanto positivos quanto negativos, e aumenta a preocupação devido ao crescente número de acidentes na região. A Polícia Rodoviária Federal alerta sobre os riscos associados a esse tipo de comportamento.



