Motociclista morre em colisão com caminhão na saída de Samambaia (DF)

Um acidente grave ocorreu na saída de Samambaia para Ceilândia, no Distrito Federal, envolvendo um caminhão carregado com tinta. O caminhão perdeu o freio e colidiu com um motociclista, que morreu instantaneamente. A carga se espalhou pelo chão e o eixo traseiro do caminhão ficou danificado. A moto, identificada como azul, estava bastante distante do caminhão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!