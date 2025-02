Motorista alcoolizado atropela e mata ciclista e capota o carro na BR-020

Na manhã desta segunda-feira (27), dois ciclistas foram atropelados na BR-020, entre Sobradinho e Planaltina. Um deles morreu no local. O carro envolvido capotou após o impacto. O motorista, um homem de 52 anos, não se feriu e foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado, com resultado do bafômetro de 0.51 mg/l. A Polícia Rodoviária Federal encontrou garrafas de bebida no local. O motorista está detido na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, prestando depoimento.