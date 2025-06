Motorista colide com portão durante perseguição policial em Samambaia (DF)

Uma perseguição policial terminou em acidente na noite desta terça-feira (24), em Samambaia, no Distrito Federal. Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com o portão de uma residência enquanto tentava fugir da abordagem da Polícia Militar.



De acordo com o 11º Batalhão da PMDF, a equipe identificou um carro com registro de roubo e deu ordem de parada, que foi desobedecida. Após a colisão, os ocupantes do veículo tentaram escapar a pé.



Durante a fuga, um dos suspeitos apontou uma arma para os policiais e foi baleado na perna. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, antes de ser conduzido à 26ª Delegacia de Polícia. O segundo envolvido também foi detido. A arma utilizada pelos criminosos foi apreendida.



