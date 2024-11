Motorista de 59 anos perde controle do carro e bate em loja da Asa Sul

Uma motorista de 59 perdeu o controle do carro e bateu contra uma loja da Asa Sul, nesta quinta-feira (21). O acidente ocorreu na entrequadra 114/115. Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, o veículo invadiu um canteiro antes de atingir a parede do estabelecimento.



A condutora recebeu socorro no local. Porém, se recusou a ser transportada a um hospital, segundo os militares. No carro, havia outras duas pessoas, que não se feriram. A causa do acidente é desconhecida.