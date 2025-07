Motorista de aplicativo é esfaqueado durante corrida em Ceilândia (DF)

Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de latrocínio em Ceilândia (DF). Dois homens armados com faca e tesoura anunciaram o assalto e o esfaquearam. Após colidir seu veículo contra uma árvore, ele conseguiu fugir e recebeu socorro de outro motorista. A Polícia Militar prendeu os suspeitos e apreendeu as armas utilizadas no crime. O motorista está em estado estável no hospital regional local.



