Motorista de carro tenta ultrapassagem e bate de frente com caminhonete em Brasília

Um acidente ocorreu no Parque da Cidade, em Brasília, envolvendo um carro preto e uma caminhonete. O motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu frontalmente com a caminhonete. O condutor da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves.



Apesar do impacto, ele afirmou estar bem e agradeceu pelo funcionamento do cinto de segurança e dos airbags, que acredita terem salvado sua vida. O motorista do outro veículo foi levado ao hospital em estado estável. A pista está bloqueada para perícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!