Motorista de ônibus encontra jovem autista perdido em Ceilândia e aciona polícia

Um motorista de ônibus acionou a Polícia Militar ao perceber um adolescente molhado, aparentemente perdido e sem pagar a passagem. Os policiais abordaram o jovem, que revelou ser autista e querer visitar as mansões no Lago Sul. Após conquistar a confiança do garoto, os policiais ofereceram comida e conseguiram contatar a família. O menino foi devolvido à sua mãe em Ceilândia Norte.