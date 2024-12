Motorista de van fica gravemente ferido em acidente no Eixo Monumental

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (6), no Eixo Monumental, próximo ao Setor Hoteleiro Sul, envolvendo uma van e um veículo que transportava peças de metal. De acordo com informações preliminares, o motorista da van colidiu com o outro veículo, e o impacto fez com que as peças de metal atravessassem o para-brisa da van, atingindo o condutor. Ele sofreu ferimentos graves no pescoço e um corte profundo no braço direito. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate e transportaram a vítima, que estava inconsciente, ao Hospital de Base de Brasília. O motorista do outro veículo envolvido no acidente não foi localizado no local, e a van não transportava passageiros no momento da colisão. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.