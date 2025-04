Motorista é identificado após atropelar motociclista e fugir sem prestar socorro

A Polícia Civil identificou o motorista envolvido no atropelamento que matou uma motociclista no Noroeste, em Brasília . A vítima foi atingida por um veículo enquanto estava pilotando a moto.



Apesar dos esforços dos bombeiros e do Samu, ela morreu ainda no local. Testemunhas afirmam que o motorista não prestou socorro e fugiu do local. Um inquérito foi instaurado, e a prisão preventiva do suspeito por homicídio qualificado está em andamento.



