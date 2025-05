Motorista é preso após furtar combustível do próprio caminhão nas entregas

Um motorista de 56 anos foi preso em flagrante no Distrito Federal sob suspeita de furtar combustível do caminhão da transportadora de Santa Catarina para a qual prestava serviço. A empresa notou discrepâncias significativas no consumo de combustível comparado a outros caminhões da frota e acionou a Polícia Civil.



O homem foi detido em um posto de gasolina em Brazlândia com 14 galões de diesel. Em sua residência, foram encontrados mais 13 galões e uma caminhonete utilizada para o transporte do combustível furtado. Ele pode enfrentar até oito anos de prisão por furto qualificado.



