Motorista é preso por abastecer carro e fugir sem pagar no Entorno do DF

Um motorista foi preso após não pagar o abastecimento em um posto de combustíveis em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. Ele pediu para encher o tanque e deixou o local sem efetuar o pagamento. A polícia, acionada pelo frentista, conseguiu deter ele no sentido Valparaíso de Goiás. Na delegacia, ele alegou distração, mas devido a antecedentes semelhantes, foi enquadrado no crime de estelionato.



