Motorista embriagado se entrega após atropelar 14 pessoas na Estrutural (DF) e fugir

Um grave atropelamento deixou 14 pessoas feridas durante uma festa religiosa na Cidade Estrutural (DF). Entre as vítimas, estavam crianças e mulheres que sofreram fraturas e queimaduras. O motorista fugiu, mas se apresentou à delegacia depois do acidente. Ele estava sob efeito de álcool e drogas. Após audiência de custódia, ele teve prisão convertida em preventiva.



