Motorista embriagado usa facão para ameaçar mulher em Águas Claras (DF)

Um motorista em estado de embriaguez foi flagrado ameaçando uma mulher com um facão durante uma discussão no trânsito na Avenida Parque Águas Claras (DF). A polícia abordou o veículo do homem após receber denúncias.



Ele apresentou sinais de intoxicação, e o teste do bafômetro confirmou a presença de álcool acima do limite permitido. O indivíduo pagou fiança e foi liberado, respondendo por crime de ameaça em liberdade.



