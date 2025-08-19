Motorista invadem a contramão para cortar caminho na Avenida Jequitibá em Águas Claras (DF)

Na Avenida Jequitibá, em Águas Claras (DF), motoristas e motociclistas invadem a contramão diariamente para evitar congestionamentos, gerando preocupação entre os moradores. "Praticamente toda semana tem um acidente aqui na via", relata Iago, um dos denunciantes do problema.



Pais de alunos de uma escola próxima temem pela segurança das crianças devido aos frequentes acidentes. "Já presenciei acidentes aqui. Esta semana teve um, semana passada teve dois", conta uma avó preocupada.



O Detran e a administração local prometeram reforçar a fiscalização, melhorar a sinalização e estudar soluções como o sentido único em horários de pico e novas saídas para o tráfego.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!