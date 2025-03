Motorista presta socorro após encontrar mulher esfaqueada em pista no Paranoá

Um motorista prestou socorro a uma mulher esfaqueada em um condomínio no Paranoá ao vê-la pedindo ajuda na pista. Ele a levou ao hospital regional, onde ela recebeu atendimento por múltiplas facadas. O agressor, identificado como companheiro da vítima, foi preso pela Polícia Militar pouco depois do ataque. Ele pode ser indiciado por tentativa de feminicídio, cuja pena varia de 20 a 40 anos. A faca usada no crime foi entregue à polícia, e as investigações prosseguem com a 6ª Delegacia do Paranoá. A vítima se recupera após socorro rápido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!