Motorista que atropelou idosa no Entorno do DF e fugiu não tem habilitação

O motorista que atropelou uma idosa de 72 anos em faixa de pedestre na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF, não tem habilitação. Além disso, o carro dirigido por ele no momento pertence a outra pessoa. O homem foi ouvido pela Polícia Civil goiana e liberado em seguida. Enquanto isso, a vítima, Maria do Rosário, está internada no Hospital Regional de Santa Maria e espera por cirurgia, devido a uma fratura no ombro direito.



Segundo a investigação, o condutor alegou ter fugido do local do acidente por medo de sofrer agressões de transeuntes. Filha de Maria do Rosário, Joice Doudement o encontrou na delegacia. “Ele foi frio. Não disse uma palavra nem esboçou sentimento”, lamentou. “A única coisa que a gente quer é justiça. Por muito pouco minha mãe não morreu. E ele? Está solto. Vai ficar assim?”, clama.



Além da fratura, a idosa sofreu outros ferimentos pelo corpo. A operação está prevista para ocorrer na próxima segunda-feira (25).