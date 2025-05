Motoristas fazem fila em posto do DF para abastecer com gasolina a R$ 4,52

No Dia Livre de Impostos em Brasília , a gasolina foi vendida a R$ 4,52 o litro, em comparação ao preço usual de R$ 6,65. Motoristas puderam abastecer até 20 litros, economizando mais de R$ 40 por veículo, com um limite de 10 mil litros de gasolina disponível no posto.



A iniciativa visa conscientizar sobre a carga tributária no Brasil. Além do combustível, um combo de sanduíche, normalmente R$ 49, foi vendido por R$ 32. Participantes do evento também interagiram em atividades lúdicas para entender o impacto dos impostos sobre diversos produtos, demonstrando, por exemplo, que 60% do preço de uma garrafa de whisky são impostos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!