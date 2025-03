Motoristas homenageiam colega morta a facadas por passageiro no DF

O corpo da motorista de aplicativo Ana Rosa, morta a facadas por um passageiro enquanto fazia uma corrida no Distrito Federal, será enterrado hoje no cemitério de Valparaíso, município do Entorno. Motoristas se reuniram no local do crime no Cruzeiro para prestar homenagem e reivindicar mais segurança. O suspeito do assassinato, Antônio Ailton da Silva, foi preso com a faca usada no crime e é investigado por tentativa de feminicídio contra sua ex-esposa e uma amiga no Recanto das Emas.



