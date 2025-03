Motoristas são flagrados brigando no meio da pista próximo a entrada de Taguatinga

Um incidente de violência no trânsito foi registrado na EPTG na manhã desta quinta-feira (20). Um vídeo registrado por outras pessoas que estavam no local mostra uma briga entre motoristas perto da entrada de Taguatinga. Um dos envolvidos tentou agredir um motorista que não estava relacionado ao conflito. Dois homens se agarraram e caíram no chão até serem separados por outros presentes. Uma testemunha relatou que não presenciou provocações anteriores entre os motoristas antes do confronto. Motivo da briga ainda não foi esclarecido.



