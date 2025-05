Motoristas são flagrados em manobras perigosas em Águas Claras (DF)

Motoristas protagonizaram cenas de perigo ao realizar manobras arriscadas em via pública na região de Águas Claras (DF). Um carro branco executou um "cavalo de pau" e seguiu na contramão, enquanto um carro vermelho fazia manobras em alta velocidade.



Segundo o Detran, tais ações são infrações gravíssimas, podendo gerar multa, suspensão de carteira e apreensão do veículo. De janeiro a abril deste ano, 475 multas foram aplicadas por manobras perigosas. Em 2024, 1.408 autuações por infrações similares foram registradas. Este flagrante acontece em meio ao Maio Amarelo, mês de conscientização sobre o trânsito seguro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!