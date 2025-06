MP oferece serviços à comunidade durante Record nas Cidades, no Itapoã (DF)

O Ministério Público participará do Record nas Cidades, no Itapoã (DF), com um estande que oferecerá serviços de ouvidoria. A promotora Viviana Viana informou que o espaço permitirá ao cidadão realizar reclamações e pedidos, além de contar com uma equipe dedicada ao atendimento de mulheres vítimas de crime.



Também será destacado o projeto Pai Legal, que auxilia no reconhecimento da paternidade, e a iniciativa de reconhecimento de paternidade sócio-afetiva. O evento começará às 9h e conta ainda com shows e caminhão de prêmios.



