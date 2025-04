MP recomenda suspender emissão e renovação de licenças para novos painéis de LED no DF

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) investiga a instalação de painéis LED devido a problemas de poluição visual e luminosidade excessiva. Foi recomendado ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) suspender e revisar licenças para esses painéis. As investigações, que contaram com a Polícia Civil, apontaram falhas como instalação em áreas proibidas e falta de licitações.



Para retomar as emissões, é necessário um plano que regule o uso dos espaços públicos, a ser aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O MPDFT também orientou a publicação dos dados dos painéis licenciados no sistema governamental.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!