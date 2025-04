MPDFT cobra explicações da PM sobre agressões a jovem e idoso em supermercado

A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal tem cinco dias para explicar uma denúncia de agressão contra dois homens em um supermercado de São Sebastião. O Ministério Público solicitou a abertura de uma investigação sobre o incidente.



As imagens mostram um jovem de 18 anos e seu avô, de 63, sendo agredidos, inclusive com uso de spray de pimenta, por um policial à paisana após uma confusão no local. Ambos foram levados à delegacia.



