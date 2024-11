MPDFT pede abertura de inquérito e afastamento de PM flagrado agredindo morador

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pediu abertura de inquérito e afastamento do policial militar flagrado agredindo um morador da Estrutural, no último fim de semana. Na imagem, o agente público desfere um tapa no rosto do homem.



O morador alega que estava levando a moto para conserto de um retrovisor quando policiais o abordaram e o autuaram. Além disso, os militares o informaram que apreenderiam o veículo. O motociclista, então, teria questionado para onde o automóvel iria. Naquele momento, segundo ele, o PM teria dado o golpe.



O Centro de Comunicação Social da PMDF afirmou que vai apurar os fatos por meio de procedimento disciplinar e que a corporação não concorda com desvios de conduta dos seus integrantes. Sobre o pedido de abertura de inquérito do MPDFT, a PMDF não se manifestou. O espaço segue aberto.