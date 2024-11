MPDFT pede 'prisão imediata' de Adriana Villela no caso do 'Crime da 113 Sul'

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) se manifestou, nesta terça-feira (29), a favor do pedido de prisão contra Adriana Villela, "para imediata execução da pena". A arquiteta foi condenada, em 2019, a 67 anos de prisão pelos homicídios do pai, o ex-ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) José Guilherme Villela; da mãe, Maria Villela; e da funcionária da família, Francisca Nascimento. O caso ficou conhecido como "crime da 113 Sul".



Agora, o TJDFT (Tribunal de Justiça do DF e Territórios) decidirá sobre o pedido do MPDFT. Os advogados de Adriana destacam que a decisão não transitou em julgado e, por isso, há um recurso especial pendente de julgamento, no STJ (Superior Tribunal de Justiça), no qual a defesa da arquiteta tenta a anulação do júri que a condenou.