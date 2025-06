Mulher arma emboscada e esfaqueia ex-companheiro no Distrito Federal

No Distrito Federal, uma mulher alegou legítima defesa após suposta importunação sexual. No entanto, a Polícia Civil descobriu que ela armou uma emboscada para o ex-companheiro. Imagens de câmeras mostram a mulher sentada enquanto seu atual namorado e o ex conversam. Quando a briga começa, ela ataca o ex com facadas. O homem foi levado ao Hospital do Gama em estado grave e o casal foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!