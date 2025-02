Mulher de 50 anos é esfaqueada durante corrida de aplicativo no Cruzeiro Velho

Uma mulher de 50 anos foi esfaqueada nesta quarta-feira (26) no Cruzeiro Velho. Ela, que dirigia para um aplicativo, foi vítima de um ataque durante uma corrida, quando o passageiro anunciou assalto. A vítima faleceu dentro do carro e após a Polícia Militar isolar a área, também prendeu o principal suspeito, que já sob custódia. A faca do crime foi apreendida e a Polícia Civil investiga o caso e busca informações adicionais com o aplicativo de transporte. Parentes da vítima, abalados, estiveram presentes no local.



