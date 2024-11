Mulher é assassinada a facadas por companheiro em assentamento de Samambaia

O Distrito Federal registrou o mais um caso de feminicídio ocorrido este ano na capital do país. Maria Mayanara Lopes Ribeiro, de 21 anos, foi morta a facadas por Daniel Silva Vitor. O crime aconteceu no assentamento Leões de Judá, às margens da BR-060, em Samambaia.



A vítima foi socorrida por populares antes da chegada da Polícia Militar, que isolou a área e deu início às buscas pelo suspeito. O autor seria morador de um dos barracos do assentamento. Agentes apreenderam na residência o celular do suspeito, que está foragido. A morte de Maria foi registrada na 32ª DP de Samambaia, mas o caso deve seguir para a DEAM (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher).