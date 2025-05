Mulher é condenada a 18 anos por matar vizinha em disputa por lote no DF

Karine Gomes foi condenada a 18 anos de prisão pelo assassinato da vizinha Markelle Moreira, ocorrido durante uma briga por disputa de terreno na região da Fercal, no Distrito Federal. O crime aconteceu em julho do ano passado e foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento em que Karine atirou contra a vítima.



Markelle chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Dias após o crime, um incêndio destruiu o comércio de Karine. A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por familiares da vítima, em ato de vingança.



