Mulher e idoso são atacados por abelhas ao passarem por calçada na Asa Sul

Uma mulher de 59 anos e um homem de 72 anos foram atacados por abelhas na quadra 713 da Asa Sul. No último domingo (24), o Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou o local, que fica às margens da W3 Sul e tem um grande fluxo de pedestres. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital.



Os casos aconteceram depois do registro de outros ataques nas últimas semanas na Asa Norte. Especialistas explicam que neste período as abelhas estão em processo de migração e, por isso, atacam quando se sentem ameaçadas. O apicultor Adão Batista orienta que, caso alguém seja exposto à situação, é necessário correr para o mais longe possível do local. Além disso, quando uma vítima é ferroada, não se deve tirar o ferrão com a mão. Para isso, é necessário buscar algum objeto liso, como uma faca ou um cartão, e passar rente à pele, para evitar que as toxinas sejam injetadas na pele.