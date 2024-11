Mulher é presa após aplicar golpe milionário em policiais e bombeiros do DF

Uma mulher acusada de aplicar golpe milionário em policiais e bombeiros endividados foi presa na manhã dessa sexta-feira (15), durante uma operação da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal). Graziela Coutinho Barreto, de 41 anos, era procurada desde junho deste ano. Ela teria desviado mais de R$ 3 milhões. Até o momento, 15 ocorrências já foram registradas contra ela.



Graziela era casada com um escrivão da PCDF, por isso, tinha facilidade de acesso a agentes de segurança da PCDF, da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) e do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal). Para aplicar o golpe, ela teria feito promessas de que ajudaria as vítimas a renegociar dívidas do crédito consignado, por meio de supostos contatos em bancos e financeiras, e reduziria os débitos em até 40% do valor. Para isso, os agentes deveriam contrair novos empréstimos e pagar, pelo menos, 20%, do total da dívida de forma antecipada. Uma das vítimas teve a dívida aumentada de R$ 110 mil, para mais de R$ 840 mil.



Depois que os policiais descobriram o golpe, a mulher desapareceu e mudou de número de celular e residência. A partir disso, os investigadores começaram a procurá-la em todo o DF e a encontraram em um hotel de Taguatinga (DF) após denúncia.