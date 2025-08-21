Mulher é salva por motorista após ser atacada por cães de rua em Ceilândia (DF)

Uma mulher foi atacada por uma matilha de cães enquanto caminhava por uma rotatória no Setor O, em Ceilândia (DF), após sair de uma consulta no dentista. Durante a agressão, motoristas que passavam pelo local tentaram intervir e um deles parou o carro para socorrê-la. A vítima sofreu mordidas no braço e precisou levar seis pontos. Após o episódio, ainda abalada, ela desabafou: “Eu nasci de novo”.



