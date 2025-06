Mulher é suspeita de contratar primo para matar ex-companheiro em Ceilândia (DF)

A polícia investiga o assassinato de um homem em Ceilândia (DF), que ocorreu na última sexta-feira (30). Caio Rodrigo Lessa dos Santos foi baleado à queima-roupa e não resistiu aos ferimentos. A ex-companheira dele é suspeita de ter contratado seu primo para cometer o crime.



Testemunhas indicam que ela planejou o homicídio devido a disputas em torno de um ferro velho que a vítima pretendia inaugurar. O primo, de 18 anos, já está preso, mas nega envolvimento, alegando que outro suspeito teria atirado. As investigações continuam para confirmar as motivações e identificar todos os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!