Mulheres são presas após ataque motivado por ciúmes em parque de Taguatinga (DF)

Duas mulheres foram presas no Distrito Federal por agredir uma mulher no Taguaparque. O incidente foi registrado em vídeo por frequentadores. As agressoras e um homem atacaram a vítima com socos e chutes, motivados por ciúmes referentes ao ex-marido de uma das mulheres.



Após a fuga, os bombeiros prestaram socorro à vítima. A polícia identificou os suspeitos pelo veículo usado na fuga e prendeu as mulheres, que foram levadas para a delegacia local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!