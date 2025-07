Museu de Brasília comemora o Dia Internacional das Cooperativas com iluminação especial

O Museu Nacional de Brasília será iluminado à noite em homenagem ao Dia Internacional das Cooperativas. Atualmente, existem 102 cooperativas no Distrito Federal, responsáveis por quase 3 mil empregos diretos. Claudia, presidente de uma cooperativa de reciclagem, e Maria, cooperada, são exemplos do impacto social e econômico desse modelo. A ONU reconheceu a importância do cooperativismo, destacando seu papel no desenvolvimento econômico e social até 2025.



