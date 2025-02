Museu dos Correios celebra 135 anos de história da comunicação no Brasil

O Museu dos Correios celebra 135 anos com um acervo que inclui o primeiro selo brasileiro, conhecido como "olho de boi", e um Ford de 1927 usado por Marechal Rondon em expedições telegráficas. Inaugurado no Rio de Janeiro e transferido para Brasília em 1980, funciona de terça a domingo, com entrada gratuita. Uma programação cultural diversificada, incluindo exposições de artes visuais, complementa as exibições permanentes. Destaque para o processo de restauro do carro, que envolveu uma operação de transporte complexa.



